Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧

١٥٧

Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin bakalım.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar