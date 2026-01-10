🎯 Yolda kalın!
Turkish Translation(Diyanet)
As-Saffat
.37
Sâffât
037
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
37:1
والصافات صفا ١
وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١
وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ
صَفّٗا
١
Sıra Sıra duran ve önlerindekini sürdükçe süren ve Allah'ı andıkça anan meleklere and olsun ki, sizin Tanrınız birdir; göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların -doğuların da- Rabbidir.
