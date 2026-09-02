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37:83
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
۞ وَإِنَّ
مِن
شِيعَتِهِۦ
لَإِبۡرَٰهِيمَ
٨٣
İbrahim de şüphesiz O'nun yolunda olanlardandı.
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37:84
اذ جاء ربه بقلب سليم ٨٤
إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ ٨٤
إِذۡ
جَآءَ
رَبَّهُۥ
بِقَلۡبٖ
سَلِيمٍ
٨٤
Nitekim Rabbine temiz bir kalple geldi.
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37:85
اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ٨٥
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥
إِذۡ
قَالَ
لِأَبِيهِ
وَقَوۡمِهِۦ
مَاذَا
تَعۡبُدُونَ
٨٥
İbrahim babasına ve milletine şöyle demişti: "Nelere kulluk ediyorsunuz?"
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37:86
ايفكا الهة دون الله تريدون ٨٦
أَئِفْكًا ءَالِهَةًۭ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٨٦
أَئِفۡكًا
ءَالِهَةٗ
دُونَ
ٱللَّهِ
تُرِيدُونَ
٨٦
"Allah'ı bırakıp uydurma tanrılar mı istiyorsunuz?"
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37:87
فما ظنكم برب العالمين ٨٧
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
فَمَا
ظَنُّكُم
بِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٧
"Alemlerin Rabbi hakkındaki sanınız nedir?"
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37:88
فنظر نظرة في النجوم ٨٨
فَنَظَرَ نَظْرَةًۭ فِى ٱلنُّجُومِ ٨٨
فَنَظَرَ
نَظۡرَةٗ
فِي
ٱلنُّجُومِ
٨٨
İbrahim yıldızlara bir göz attı ve "Ben rahatsızım" dedi.
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37:89
فقال اني سقيم ٨٩
فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌۭ ٨٩
فَقَالَ
إِنِّي
سَقِيمٞ
٨٩
İbrahim yıldızlara bir göz attı ve "Ben rahatsızım" dedi.
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37:90
فتولوا عنه مدبرين ٩٠
فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠
فَتَوَلَّوۡاْ
عَنۡهُ
مُدۡبِرِينَ
٩٠
Onu bırakıp gittiler.
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37:91
فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون ٩١
فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
ءَالِهَتِهِمۡ
فَقَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٩١
O da onların tanrılarına gizlice yönelip: "Sundukları yiyecekleri yemiyor musunuz? Ne o, konuşmuyor musunuz?" dedi.
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37:92
ما لكم لا تنطقون ٩٢
مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ٩٢
مَا
لَكُمۡ
لَا
تَنطِقُونَ
٩٢
O da onların tanrılarına gizlice yönelip: "Sundukları yiyecekleri yemiyor musunuz? Ne o, konuşmuyor musunuz?" dedi.
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37:93
فراغ عليهم ضربا باليمين ٩٣
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ ٩٣
فَرَاغَ
عَلَيۡهِمۡ
ضَرۡبَۢا
بِٱلۡيَمِينِ
٩٣
Sonunda, üzerlerine yürüyüp kuvvetle vurdu.
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37:94
فاقبلوا اليه يزفون ٩٤
فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ٩٤
فَأَقۡبَلُوٓاْ
إِلَيۡهِ
يَزِفُّونَ
٩٤
Bunun üzerine putperestler koşarak ona geldiler.
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37:95
قال اتعبدون ما تنحتون ٩٥
قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ٩٥
قَالَ
أَتَعۡبُدُونَ
مَا
تَنۡحِتُونَ
٩٥
İbrahim onlara şöyle söyledi: "Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yonttuklarınızı da Allah yaratmıştır."
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37:96
والله خلقكم وما تعملون ٩٦
وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦
وَٱللَّهُ
خَلَقَكُمۡ
وَمَا
تَعۡمَلُونَ
٩٦
İbrahim onlara şöyle söyledi: "Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yonttuklarınızı da Allah yaratmıştır."
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37:97
قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم ٩٧
قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًۭا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ ٩٧
قَالُواْ
ٱبۡنُواْ
لَهُۥ
بُنۡيَٰنٗا
فَأَلۡقُوهُ
فِي
ٱلۡجَحِيمِ
٩٧
Putperestler: "Onun için bir yapı yapın da onu oradan ateşin içine atın" dediler.
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37:98
فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين ٩٨
فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًۭا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٨
فَأَرَادُواْ
بِهِۦ
كَيۡدٗا
فَجَعَلۡنَٰهُمُ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
٩٨
Ona düzen kurmak istediler, ama Biz onları altettik.
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37:99
وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ٩٩
وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٩٩
وَقَالَ
إِنِّي
ذَاهِبٌ
إِلَىٰ
رَبِّي
سَيَهۡدِينِ
٩٩
İbrahim: "Doğrusu ben Rabbim uğrunda sizi bırakıp gidiyorum; O beni doğru yola eriştirir" dedi.
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37:100
رب هب لي من الصالحين ١٠٠
رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١٠٠
رَبِّ
هَبۡ
لِي
مِنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
١٠٠
"Rabbim! Bana iyilerden olacak bir çocuk ver" diye yalvardı.
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37:101
فبشرناه بغلام حليم ١٠١
فَبَشَّرْنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍۢ ١٠١
فَبَشَّرۡنَٰهُ
بِغُلَٰمٍ
حَلِيمٖ
١٠١
Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik.
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37:102
فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تومر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ١٠٢
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ١٠٢
فَلَمَّا
بَلَغَ
مَعَهُ
ٱلسَّعۡيَ
قَالَ
يَٰبُنَيَّ
إِنِّيٓ
أَرَىٰ
فِي
ٱلۡمَنَامِ
أَنِّيٓ
أَذۡبَحُكَ
فَٱنظُرۡ
مَاذَا
تَرَىٰۚ
قَالَ
يَٰٓأَبَتِ
ٱفۡعَلۡ
مَا
تُؤۡمَرُۖ
سَتَجِدُنِيٓ
إِن
شَآءَ
ٱللَّهُ
مِنَ
ٱلصَّٰبِرِينَ
١٠٢
Çocuk kendisinin yanısıra yürümeye başlayınca: "Ey oğulcuğum! Doğrusu ben uykuda iken seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün, ne dersin?" dedi. "Ey babacığım! Ne ile emrolundunsa yap, Allah dilerse, sabredenlerden olduğumu göreceksin" dedi.
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37:83
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣
۞ وَإِنَّ
مِن
شِيعَتِهِۦ
لَإِبۡرَٰهِيمَ
٨٣
İbrahim de şüphesiz O'nun yolunda olanlardandı.
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