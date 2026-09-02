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37:83
۞ وان من شيعته لابراهيم ٨٣
۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣

٨٣

İbrahim de şüphesiz O'nun yolunda olanlardandı.
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