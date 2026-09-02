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26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١

١١١

"Sana mı inanacağız? Sana en rezil kimseler uymaktadır" dediler.
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