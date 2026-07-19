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53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣

٣٣

Yüz çevireni ve malından biraz verip sonra vermemekte direneni gördün mü?"
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