Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
53:25
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥

٢٥

Hayatın ilki de sonu da Allah'ındır.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar