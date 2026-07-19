Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
53:18
لقد راى من ايات ربه الكبرى ١٨
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ١٨

١٨

And olsun ki Rabbinin varlığının büyük delillerini gördü.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar