Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
53:16
اذ يغشى السدرة ما يغشى ١٦
إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ١٦

١٦

Sidre'yi bürüyen bürüyordu.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar