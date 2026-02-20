Giriş yap
68:28
قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ٢٨
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨

٢٨

Ortancaları: "Ben size Allah'ı anmanız gerekmez mi, dememiş miydim?" dedi.
