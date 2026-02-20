Giriş yap
68:27
بل نحن محرومون ٢٧
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧

٢٧

Bahçeyi gördüklerinde: "Herhalde yolumuzu şaşırmış olacağız; belki de biz yoksun bırakıldık" dediler.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar
