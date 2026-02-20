Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
68:26
فلما راوها قالوا انا لضالون ٢٦
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ٢٦

٢٦

Bahçeyi gördüklerinde: "Herhalde yolumuzu şaşırmış olacağız; belki de biz yoksun bırakıldık" dediler.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar
Notes placeholders