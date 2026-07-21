Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢

٢٢

"İşte bu sizin işlediklerinizin karşılığıdır, çalışmalarınız şükre değer" denir.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar