Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦

١٦

Billurları gümüş gibi parlaktır, onları ölçüp ölçüp dağıtırlar.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar