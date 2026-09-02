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87. Al-A'la

A'lâ

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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

Yüce Rabbinin adını tesbih et.
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