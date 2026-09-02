Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin

62. Al-Jumu'ah

Cuma

bilgi
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
62:1
يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم ١
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١

١

Göklerde olanlar ve yerde bulunanlar, hükümran, çok kutsal, güçlü ve Hakim olan Allah'ı tesbih ederler.
Tefsirler
Dersler
Yansımalar