Giriş yap
Giriş yap

Ayah Gömme Oluşturucu

Kur'an ayetlerini içeriklerinize dahil etmenin daha yüksek kaliteli ve özelleştirilebilir bir yolu.
Kolayca özelleştirebileceğiniz bir yerleştirme içeriği oluşturun, Doğru Arapça çeviri, dahili sesli okuma ve daha fazlası, böylece okuyucular ayetlerle etkileşim kurarken aynı zamanda dinleyebilirler.

Yapılandırma

Çeviri bulunamadı.

Canlı önizleme

Kod parçasını ekle

<iframe
  src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=tr"
  width="100%"
  data-quran-embed="true"
  allow="clipboard-write"
  frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>