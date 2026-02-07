Kur'an ayetlerini içeriklerinize dahil etmenin daha yüksek kaliteli ve özelleştirilebilir bir yolu.
Kolayca özelleştirebileceğiniz bir yerleştirme içeriği oluşturun, Doğru Arapça çeviri, dahili sesli okuma ve daha fazlası, böylece okuyucular ayetlerle etkileşim kurarken aynı zamanda dinleyebilirler.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=tr"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>