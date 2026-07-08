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72:20
قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ٢٠
قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُوا۟ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًۭا ٢٠

٢٠

De ki: "Ben sadece Rabbime yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koşmam."
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