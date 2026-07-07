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72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥

١٥

"Kendilerine yazık edenlere gelince; onlar, cehennemin odunları oldular."
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