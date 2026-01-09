وكذب بالحسنى ٩
وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٩
undefined
undefined
undefined
3
akakanusha neno la «Lā Ilāha Illā Allāh» na yanayotakiwa na neno hilo na akakanusha malipo yanayofungamana nalo,