Ash-Shams
5
91:5
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَٱلسَّمَآءِ
وَمَا
بَنَىٰهَا
٥
Göğe ve onu yapana,
Tefsirler
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kwa mbingu na kujengeka kwake kiimara.
