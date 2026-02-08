Giriş yap
Ash-Shams
4
91:4
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰهَا
٤
Onu bürüyen geceye,
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلَّیۡلِ إِذَا یَغۡشَىٰهَا ٤﴾ يُغَطِّيهَا بِظُلْمَتِهِ وَإِذَا فِي الثَّلَاثَة لِمُجَرَّدِ الظَّرْفِيَّة وَالْعَامِل فِيهَا فِعْل الْقَسَم
