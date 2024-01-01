89:26 ile 89:29 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
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Лютой кары будет удостоен каждый, кто пренебрег вестью о Судном дне и не трудился во благо своей Последней жизни. Адских мучеников закуют в огненные цепи, на лицах поволочат в пекло и ими будут разводить адское пламя. Таково воздаяние грешникам! А тем, кто уверовал в Аллаха, положился на Него и был верен его посланникам, скажут: