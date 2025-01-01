74:42 ile 74:46 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz

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3

Они пребудут в Райских садах, где им будет доступно все, чего они пожелают, где они обретут полный покой и умиротворение. Они будут беседовать друг с другом и разговор зайдет о грешниках. Они спросят: «Что же с ними происходит? Получили ли они обещанное Аллахом наказание? Они будут интересоваться друг у друга: «Что вы о них знаете?» Тут они увидят их в самой середине Ада, в пучине мук и страданий, и спросят: «За что вы попали в Адское Пламя? За какой грех?»