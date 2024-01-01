3

Этот Коран - увещевание для всех людей, однако извлекают пользу из него только те, которые страшатся того, что они будут собраны к своему Господу. Эти люди твердо убеждены в том, что им придется покинуть земной мир и отправиться в вечную обитель, и поэтому они хотят взять с собой в дорогу то, что принесет им пользу. Наряду с этим они отказываются от всего, что может причинить им вред. Они понимают, что ни одно творение не поможет им обрести желаемое и уберечься от опасностей. Никто не станет заступаться за них, потому что творения не обладают властью над происходящим во Вселенной. И поскольку увещевание пробуждает в человеке страх перед Аллахом, благодаря кораническим увещеваниям они начинают выполнять повеления Аллаха и сторониться Его запретов.