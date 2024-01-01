3

Всевышний сообщил о том, что сутью всех пророческих посланий были благая весть и предостережение. Всем посланникам было разъяснено, кому следует сообщать благую весть, чем их следует радовать, и какие деяния рабы должны совершать для того, чтобы заслужить ее. Им также было разъяснено, кого следует предостерегать, от чего их следует предостерегать и какие деяния совершают рабы, которые удостаиваются грозного предостережения. Однако не все люди отвечали на призыв посланников, и поэтому они разделились на две группы. Одни из них уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и Судный день и исправили свои воззрения, деяния и намерения. Такие люди не будут опасаться того, что ожидает их впереди, и печалиться от того, что они совершили прежде. Другие же сочли ложью знамения Аллаха и обрекли себя на наказание, которое им придется вкусить за то, что они уклонились от повиновения Ему.