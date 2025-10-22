Терпеливо исполняй повеления своего Господа и стойко переноси тяготы Его предопределения! Не гневайся и не печалься, а лишь покорно повинуйся воле своего Господа! Не повторяй проступков человека в рыбе, то есть пророка Йунуса, сына Матты, который не проявил должного терпения и оказался во чреве огромного кита. Он разгневался на своих соплеменников, сбежал и сел на корабль. Однако судно начало тонуть, и тогда моряки решили бросить жребий и определить, кому же суждено быть выброшенным за борт. Жребий пал на пророка Йунуса. Моряки выбросили его в море, и его проглотил кит. Опечаленный и озабоченный, он молился Аллаху во чреве кита, говоря: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников» (21:87). Всевышний внял его мольбе, и рыба выпустила его на волю. Волны выбросили его исхудавшее и больное тело на безлюдный берег, но Аллах взрастил там тыкву.