68:35 ile 68:36 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥ ما لكم كيف تحكمون ٣٦
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟