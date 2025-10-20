كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ٧٩
كان هؤلاء اليهود يُجاهرون بالمعاصي ويرضونها، ولا يَنْهى بعضُهم بعضًا عن أيِّ منكر فعلوه، وهذا من أفعالهم السيئة، وبه استحقوا أن يُطْرَدُوا من رحمة الله تعالى.