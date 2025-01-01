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3

Аллах приказал Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, проповедовать ислам среди мусульман и неверующих, дабы его проповеди осветили путь убежденным в истине и лишили оправдания нечестивцев. Он велел ему не обращать внимания на слова и оскорбления неверующих и многобожников. Они прекрасно знают, что лгут, но продолжают нарекать тебя обидными прозвищами, дабы отвратить от тебя людей. Однако хорошо известно, что ты не имеешь отношения к прорицателям и колдунам, которым прислуживают бесы и которым они приносят сотни лживых вестей, среди коих может оказаться одна правдивая. Ты также не имеешь ничего общего с одержимыми и безумцами, лишенными рассудка. Более того, ты - самый разумный, самый правдивый, самый совершенный и самый достойный из всех людей.