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3

Под горем подразумеваются печаль, страх, кара и возмездие, которые будут уделом неверующих. Это проклятие заслужили грешники, которые всецело посвящают себя порочным и пустым занятиям и забавляются этим. Если они постигают знания, то их познания направлены на уничтожение истины и распространение лжи. Если они приступают к делам, то их занятия бессмысленны и глупы. Они проводят свою жизнь в забавах и развлечениях, чего нельзя сказать о праведниках и верующих, которые изучают и совершают только то, что приносит пользу им самим и окружающим.