وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣

У них было больше богатства, детей и сторонников. Они возводили огромные сооружения и создавали искусные орудия, но Мы погубили их за то, что они сочли лжецами Наших посланников и не извлекли уроков из их проповедей. Они не смогли уберечься от наказания Аллаха, и никто не пришел им на помощь. А что же тогда можно сказать о твоих слабых и беззащитных соплеменниках, которые обвинили тебя во лжи и изгнали из родного города? Что можно сказать о тех, кто озлобился на самого достойного из пророков и лучшего из сынов Адама?! Разве не они более других заслуживают Божьей кары и погибели? О да, но Всевышний Аллах отправил Своего пророка во имя милости и сострадания и дал неверующим возможность покаяться в своих злодеяниях.