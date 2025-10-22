وكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم ١٣ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةًۭ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَـٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

قوله تعالى : وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم .قوله تعالى : وكأين من قرية تقدم الكلام في كأين في ( آل عمران ) . وهي هاهنا بمعنى كم ، أي : وكم من قرية . وأنشد الأخفش قول لبيد :وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبلفيكون معناه : وكم من أهل قرية .هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أي أخرجك أهلها . أهلكناهم فلا ناصر لهم قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما خرجت منك . فنزلت الآية ، ذكره الثعلبي ، وهو حديث صحيح .