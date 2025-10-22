قوله تعالى : وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم .قوله تعالى : وكأين من قرية تقدم الكلام في كأين في ( آل عمران ) . وهي هاهنا بمعنى كم ، أي : وكم من قرية . وأنشد الأخفش قول لبيد :وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبلفيكون معناه : وكم من أهل قرية .هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أي أخرجك أهلها . أهلكناهم فلا ناصر لهم قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى الغار التفت إلى مكة وقال : اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب البلاد إلي ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما خرجت منك . فنزلت الآية ، ذكره الثعلبي ، وهو حديث صحيح .