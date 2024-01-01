3

Воздаяние человека зависит только от совершенных им в мирской жизни малых и великих, добрых и злых деяний. Аллах ни с кем не поступит несправедливо: грехи человека не будут приумножены, а его заслуги не будут умалены. Помните об этом и знайте, что Аллах скор в расчете. Не думайте, что час расплаты далек, потому что он непременно настанет. Если вы задумаетесь над вечностью, то поймете, что любое событие, наступление которого неизбежно, является близким. Когда же обещанный вам день настанет, то Всевышний Аллах будет скор в расчете. Это не составит для Него труда, потому что Он всеведущ и Всемогущ.