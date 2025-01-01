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3

Войдя в Рай, праведники вознесут хвалу своему Господу за Его непрестанную заботу, безграничную милость и верное руководство и скажут: «Хвала Аллаху, который выполнил свое обещание! Мы услышали об этом обещании из уст правдивых посланников и уверовали в него. Мы старались быть праведными, и Аллах сдержал свое слово. Он дал нам во владение райские земли, и здесь мы можем поселиться, где только пожелаем. Мы можем поселиться в любом уголке Рая и можем наслаждаться любыми удовольствиями. Отныне для нас не существует запретов. Как же прекрасна награда тружеников! Мы трудились и поклонялись Аллаху в течение короткого срока, а взамен получили великое вознаграждение и вечное блаженство». Рай настолько прекрасен, что заслуживает самой изысканной похвалы. Да и как может быть иначе, если Щедрый и Великодушный Аллах приготовил его для своих избранных рабов, а сады в его верховьях посадил Своими Руками и осенил их Своей великой милостью. Он настолько прекрасен, что даже самое малое райское удовольствие способно навечно избавить от грусти и обеспечить безмятежную жизнь. Затем Аллах обратился к праведникам, которые вместе с остальными творениями непременно увидят этот великий день, и сказал: