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3

Аллах пригрозил неверующим суровым наказанием и напомнил им о том, как были погублены предыдущие поколения грешников, которые отвергали посланников. Каждый раз, когда Божья кара постигала один из народов, неверующие взывали к Аллаху и молили Его избавить их от наказания, но уже не было возможности спастись от лютой кары и избавиться от великой напасти. О грешники! Остерегайтесь гордыни и неповиновения, дабы вас не постигло то, что постигло ваших предшественников.