Ya-Sin
82
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
إِنَّمَآ
أَمۡرُهُۥٓ
إِذَآ
أَرَادَ
شَيۡـًٔا
أَن
يَقُولَ
لَهُۥ
كُن
فَيَكُونُ
٨٢
Bir şeyi dilediği zaman, O'nun buyruğu sadece, o şeye "Ol" demektir, hemen olur.
Al-Sa'di
Всевышний напомнил Своим рабам о четвертом доказательстве правдивости воскрешения. Он создал могучие небеса и огромную землю, и Он воссоздаст людей. Это не составит для Него труда, потому что сотворить Вселенную намного сложнее, чем сотворить людей. Именно поэтому среди прекрасных имен Аллаха есть имена Творец и Знающий. Это - еще одно, но уже особое доказательство. Все люди, от мала до велика, появляются на свет благодаря могуществу Аллаха и являются результатом Его божественной деятельности. Для Него нет ничего невозможного. Ничто не может помешать произойти тому, что желает сотворить Аллах, и то же самое произойдет, когда Аллах пожелает воскресить мертвых.
