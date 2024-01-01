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3

﴿وَنَزَعۡنَا﴾ أَخَرَجْنَا ﴿مِن كُلِّ أُمَّةࣲ شَهِیدࣰا﴾ وَهُوَ نَبِيّهمْ يَشْهَد عَلَيْهِمْ بِمَا قَالُوا ﴿فَقُلۡنَا﴾ لَهُمْ ﴿هَاتُوا۟ بُرۡهَـٰنَكُمۡ﴾ عَلَى مَا قُلْتُمْ مِنْ الْإِشْرَاك ﴿فَعَلِمُوۤا۟ أَنَّ ٱلۡحَقَّ﴾ في الإلهية ﴿لِلَّهِ﴾ لَا يُشَارِكهُ فِيهِ أَحَد ﴿وَضَلَّ﴾ غَابَ ﴿عَنۡهُم مَّا كَانُوا۟ یَفۡتَرُونَ ٧٥﴾ فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنَّ مَعَهُ شَرِيكًا تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ