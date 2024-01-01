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3

Если же невежественные грешники заводят в их присутствии суетные речи, они отворачиваются от них. Они поступают, как истинные и благоразумные рабы Милостивого Аллаха, говоря: «Каждый из нас будет отвечать только за свои поступки, и ни одна душа не будет нести бремя чужих грехов». Тем самым они подчеркивают свою непричастность к злодеяниям невежд, которые убивают время лживыми и бесполезными разговорами. Они говорят: «Вы не услышите от нас недоброго слова, потому что мы не станем уподобляться вам и говорить с вами на вашем языке. Быть может, вы довольствуетесь этим скверным уделом, но мы не желаем иметь ничего общего с невежеством и всеми силами пытаемся уберечься от него».