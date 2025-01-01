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3

Если ты решишь отвергнуть этого царя и не захочешь повиноваться ему, то мы готовы сразиться с ним. Очевидно, сабейские старейшины склонялись именно к этому решению, и если бы они убедили царицу в его правильности, то тем самым обрекли бы себя на погибель. Однако старейшины колебались и поэтому предложили царице самой принять окончательное решение. Они прекрасно знали, что она была рассудительной и благоразумной женщиной и заботилась о благополучии своего народа. Царица не хотела воевать и решила убедить своих приближенных в том, что война может иметь очень плохие последствия.