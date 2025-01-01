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3

Затем удод разъяснил, что именно он обнаружил в поселении сабейцев. Он увидел женщину, которая владела несметными богатствами и имела хорошо оснащенную армию. Ей принадлежали крепости и башни, но самое главное - она восседала на величественном троне. Известно, что величие трона свидетельствовало о величии и могуществе правителя, а также большом количестве советников и приближенных.