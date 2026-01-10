الا من اتى الله بقلب سليم ٨٩ وازلفت الجنة للمتقين ٩٠ وبرزت الجحيم للغاوين ٩١ وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢ من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ٩٣ فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤ وجنود ابليس اجمعون ٩٥ قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦ تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍۢ ٨٩ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٩١ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ٩٣ فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧