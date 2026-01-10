26:95 ile 26:97 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz

وجنود ابليس اجمعون ٩٥ قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦ تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧

3

Идолы и истуканы будут гореть в Адском Огне вместе с людьми и бесами, из которых состояли полчища Иблиса. Сатана призывал их совершать грехи самыми изощренными способами, сломил их сопротивление, увлек их в пучину многобожия и лишил последних крупиц веры. В результате они превратились в поборников сатаны, стремящихся всеми силами обрести его благосклонность. Одни из них проповедовали многобожие, а другие слепо следовали по стопам этих проповедников. Оказавшись в Аду, они будут препираться с идолами, к которым они обращали свои молитвы, и поэтому далее Всевышний сказал: