26:94 ile 26:95 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤ وجنود ابليس اجمعون ٩٥
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
فجُمِعوا وألقُوا في جهنم، هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زيَّنوا لهم الشر، لم يُفْلِت منهم أحد.