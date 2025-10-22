قال رب ان قومي كذبون ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ١١٧ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

ويئس نوح - عليه السلام - من إيمان قومه ، بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، وبعد أن سمع منهم ما يدل على رسوخهم فى الكفر والضلال ، تضرع إلى ربه ( قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ) واستمروا على ها التكذيب تلك القرون المتطاولة .