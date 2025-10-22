26:102 ile 26:103 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢ ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣
Если бы мы вернулись в мирскую жизнь, то сумели бы спастись от наказания и заслужить щедрое вознаграждение. Увы! Увы! Желаниям адских мучеников будет не суждено сбыться, потому что наказание Последней жизни никогда не будет отсрочено.