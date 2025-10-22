وجعلني مباركا اين ما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٣١ وَجَعَلَنِى مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَـٰنِى بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّۭا ٣١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Он обратился к людям и нарек себя рабом Аллаха. Он поведал о том, что не обладает божественными качествами и не является сыном богов. Воистину, Всевышний Аллах бесконечно далек от измышлений христиан, которые явно противоречат пророку Исе, который называл себя рабом Аллаха, но, несмотря на это, называют себя его последователями. Иса также поведал о том, что в соответствии с предопределением Аллаха ему будет даровано Писание. Из всего сказанного следует, что вначале он нарек себя рабом Аллаха, Который научил его Священному Писанию и сделал его одним из пророков. Тем самым он поведал о безупречных качествах, которыми его одарил Аллах. А затем он поведал о том, что будет приносить пользу окружающим и сказал, что Аллах сделал его благословенным, где бы он ни был. Он возвестил о том, что в любое время и в любом уголке земли он будет обучать людей добру, призывать их на благой путь, удерживать их от злодеяний и проповедовать среди них истину словом и делом. И это означает, что любой человек, который оказывался его спутником или собеседником, был рад общению с ним и извлекал из этого пользу. Он также поведал о том, что Аллах заповедал ему совершать намаз и раздавать милостыню. Это означает, что Аллах предписал ему исправно выполнять свои обязанности перед Господом, важнейшей из которых является намаз, а также обязанности перед людьми, важнейшей из которых является пожертвование. Этими словами Иса подчеркнул, что намеревается выполнять предписания своего Господа и руководствоваться Его заповедями.