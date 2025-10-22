19:16 ile 19:21 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz

Mary, in accordance with her mother’s pledge, was placed in the service of the Haykal (Solomon’s Temple). The eastern part of the Haykal of ancient times was set apart for women. Mary hung a curtain in a corner in this part to segregate herself from others and devote herself entirely to worship. Soon thereafter, she found a strong healthy man standing before her. It was only natural that this made her suddenly afraid. But the stranger said that he was an angel and that he had come from God to perform the miracle of giving Mary a son. This miraculous birth of Jesus was a great sign from God. The purpose of this was to leave the people in no doubt as to his having been sent by God, so that they should accept whatever he said on His behalf. But, in spite of such clear signs, they refused to accept him.