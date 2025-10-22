Я прошу Аллаха смилостивиться надо мной и уберечь меня от зла, которое ты можешь причинить мне. И ты не сделаешь мне ничего плохого, если боишься Аллаха и выполняешь Его предписания. Отойди от меня подальше! Говоря эти слова, она одновременно попросила защиты у Аллаха, напомнила незнакомцу о суровом наказании Аллаха и велела ему соблюдать требования богобоязненности. Она была молодой девушкой, и вокруг не было никого, кроме красивого и прекрасно сложенного мужчины, который не сказал ей ни единого грубого слова и не пытался причинить ей зла. И даже оказавшись в такой ситуации, она устрашилась Аллаха, и это было совершенством целомудрия и стремления удалиться от зла и всех ведущих к нему путей. Такое целомудрие является одним из самых превосходных деяний, потому что оно проявляется в тот момент, когда есть все предпосылки для совершения греха и ничто не мешает этому. Вот почему Аллах сказал: «А также Марьям (Марию), дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули в него (в вырез на ее одежде) посредством Нашего духа (Джибрила). Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных» (66:12); «Помяни также ту, которая сохранила свое целомудрие (Марьям). Мы вдохнули в нее посредством Нашего духа (Джибрила) и сделали ее и ее сына (Ису) знамением для миров» (21:91). За свое целомудрие и свою добродетель Марьям была вознаграждена сыном, который стал одним из знамений Аллаха и одним из Его посланников.