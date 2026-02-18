Giriş yap
Maryam
12
19:12
يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا ١٢
يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍۢ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّۭا ١٢
يَٰيَحۡيَىٰ
خُذِ
ٱلۡكِتَٰبَ
بِقُوَّةٖۖ
وَءَاتَيۡنَٰهُ
ٱلۡحُكۡمَ
صَبِيّٗا
١٢
"Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl" deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.
Tafseer Jalalayn
﴿یَـٰیَحۡیَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ أَيْ التَّوْرَاة ﴿بِقُوَّةࣲۖ﴾ بجد ﴿وَءَاتَیۡنَـٰهُ ٱلۡحُكۡمَ﴾ النبوة ﴿صَبِیࣰّا ١٢﴾ ابن ثلاث سنين
