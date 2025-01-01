12:7 ile 12:8 arasındaki ayetler grubu için bir tefsir okuyorsunuz

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3

История о пророке Йусуфе и его братьях содержит назидания и доводы в пользу многих жизненных ценностей. Эти назидания и доводы предназначены для тех, кто спрашивает о них устами или языком обстоятельств. Воистину, только люди, которые стремятся найти истину, извлекают пользу из знамений и назиданий. А те, кто отворачивается от них, никогда не смогут извлечь пользу из знамений или поучительных рассказов.